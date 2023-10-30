ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

(For Rent)
|احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة مرسيدس ،ايجار سيارة يومي ،ايجار سيارات بالسائق ،معرض تاجير سيارات مرسيدس ،بالتالى استئجار سيارة في القاهرة للحجز والاستفسار:01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديده ساعات العمل: السبت:10:00 ص – 10:00 م الأحد:10:00 ص – 10:00 م الاثنين:10:00 ص – 10:00 م الثلاثاء:10:00 ص – 10:00 م الأربعاء:10:00 ص – 10:00 م الخميس:10:00 ص – 10:00 م الجمعة:10:00 ص – 10:00 م
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|- مصر الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247778
1,000 Pound
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