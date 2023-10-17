ايجار سيارات كيا سبورتاج بالسائق في مصر

(For Rent)
|شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي توفر عليك الكثير من البحث لذلك توفر لك افضل سيارات SUV للايجار . استاجر احدث سيارات جيب هيونداى توسان , كيا سبورتاج الجديدة بسعر مميز . من اهم ما يميز الشركة انها تتبع اجراءات التباعد الاجتماعي حفاظا علي سلامة عملائها و افراد الشركة . للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246404
1,000 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound