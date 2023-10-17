ايجار سيارات كيا سبورتاج بالسائق في مصر

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: ايجار سيارات كيا سبورتاج بالسائق في مصر - in Cairo Egypt

Click on Photo to Enlarge

شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي توفر عليك الكثير من البحث لذلك توفر لك افضل سيارات SUV للايجار . استاجر احدث سيارات جيب هيونداى توسان , كيا سبورتاج الجديدة بسعر مميز . من اهم ما يميز الشركة انها تتبع اجراءات التباعد الاجتماعي حفاظا علي سلامة عملائها و افراد الشركة . للحجز والاستفسار : 01100092199 مقر الشركه: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
Contact The Advertiser:
Contact Name: تورست كار
Telephone: 01100092199

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 12 ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده- مصر الجديده
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246404
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: توفر شركة الدولي كار ايجار تويوتا راش بالسائق 01070534881 - in Cairo Egypt

توفر شركة الدولي كار ايجار تويوتا راش بالسائق 01070534881

(For Rent)

- in Cairo Egypt

توفر شركة الدولي كار ايجار تويوتا راش بالسائق 01070534881 تويوتا راش من السيارات الرياضية متعددة ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/10/2023
Ad Photo: استأجر باص الرفاهية: مرسيدس 500 لتجربة سفر فاخرة_تأجير نقل سياحي - in Cairo Egypt

استأجر باص الرفاهية: مرسيدس 500 لتجربة سفر فاخرة_تأجير نقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 تأجير باص سياحي الان من شركة ليموزين .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

17/10/2023
Ad Photo: أداء قوي، أناقة لا تقاوم: اختر كيا سبورتاج_تأجير سيارات المطار - in Cairo Egypt

أداء قوي، أناقة لا تقاوم: اختر كيا سبورتاج_تأجير سيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار سيارات المطار والسيارات الحديثة سيارات الدفع الرباعي | 01014555692 ,تأجير .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

17/10/2023
Ad Photo: استئجار سيارة هيونداي توسان - in Cairo Egypt

استئجار سيارة هيونداي توسان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

توسان مزودة بمحركات قوية توفر أداءً ممتازًا على الطرق السريعة وفي المدن على حدٍ سواء 01003203210 . ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس تويوتا سياحي - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس تويوتا سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

. يُعتبر أتوبيس كوستر خيارًا مميزًا لنقل مجموعات متوسطة الحجم،01003203210 ويتسع عادةً لعدد معين من .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي - in Cairo Egypt

إيجار سيارات مرسيدس_ نقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار أتوبيس مرسيدس 50 فردًا مع السائق 01003203210 يمنحك الفرصة لتنظيم رحلات كبيرة بسهولة وراحة. ست.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير حافلة سياحية بسعة 33 راكبًا يعتبر خيارًا رائعًا. في هذا المقال، سنستعرض مميزات تأجير حافلة سيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

16/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة. - in Cairo Egypt

تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة.

(For Rent)

- in Cairo Egypt

باختصار،بالتالي تأجير سيارة مرسيدس E200 هو خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة وأداء .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار - in Cairo Egypt

سعر ايجار سيارة رنج روفر من شركة تورست كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتميز رنج روفر سبورت بتصميمها الجذاب والرياضي01099792099، مع خطوط أنيقة وجريئة تضفي عليها طابعًا فري.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات - in Cairo Egypt

استكشف الأفق بأناقة مع باجيرو: الأداء الفائق والتصميم الرائع_تأجير سيارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارا والنقل السياحي |01014555692 باجيرو للإيجار اليومي ,إيجار سيارة SUV ,.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار - in Cairo Egypt

راش إلى التميز: تويوتا تقدم القوة والأداء_تأجير سيارات المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي |01014555692 ,تأجير سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ,تو.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص سياحي 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي أجير نقل سياحي-transportation car خدمة عربية ممتازة- #ايجار نقل سياحيVIP اسعار 0111.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ليموزين للايجار شركه فى مدينه نصر - in Cairo Egypt

ليموزين للايجار شركه فى مدينه نصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اصعد إلى مستوى جديد من الراحة والفخامة في رحلتك إلى ومن المطار مع خدمة إيجار ليموزين المطار من شركة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: مرسيدس بالسائق للايجار مطار القاهرة(rent mercedes) - in Cairo Egypt

مرسيدس بالسائق للايجار مطار القاهرة(rent mercedes)

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس بالسائق مطار القاهرة ايجار ليموزين مرسيدس لاستقبال و توصيل #المطار سيارات مرسيدس للاي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار جميع انواع السيارات فى مصر من شركه ليموزين نصار للحجز والاستفسار، اتصل بنا على: [01101055099.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

16/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager