ايجار سيارات في مصر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيد
|التليفون:
|01003203210 /01119108231
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|العنوان:
|3 شارع سيبويه المصري رابعه العدويه مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056257
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