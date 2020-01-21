ايجار سيارات فى مصر شركة فور ويلز - قمة الاداء والالتزام

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايهاب
|التليفون:
|01222729837
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052168
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