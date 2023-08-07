ايجار سيارات فى مصر - ايجار جيب جراند شيروكى 2023

(For Rent)
|يعتبر ايجار جراند شيروكي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء والراحة والأناقة مع ليموزين بداية استاجر سيارة جيب جراند شيروكى الفخمه واستستع بالفخامه فإن الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى استئجار هذه السيارة الفاخرة في مصر لقضاء عطلتهم أو للتنقل في المدينة بأناقة وفخامة مواعيد العمل يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساءا /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|limousine bedaya
|Telephone:
|01121759535
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|Location:
|شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240090
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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