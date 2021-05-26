ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان

(للإيجار)
|تويوتا هايس/هيونداي 1 H / باص كوستر _ للسفر/السياحة/ المطارات / الشركات بالسائق بأرخص لعمل اليوميات والمطارات والسفريات اسعار خاصه للمدد الطويله هتفرق_كثير لانه مش بالأرخص لكن بالثقه والأمان وراحه البال للإيجار اليومي بالسائق بأرخص الأسعار في مصر لليوميات المفتوحه والسفريات والمطارات أسعار خاصه للمدد الطويله لاننا بنهتم براحة عملائنا وبنفكر دايماً ازاي نقدملهم احسن خدمة، قدرنا نكسب ثقتهم ونكون اختيارهم الاول والاخير وده اللي بخلينا مميزين دايمأ مع عملائنا بسيارات أحدث الموديلات أهم حاجة عندنا ه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Salah
|التليفون:
|01000822424
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|العنوان:
|الحيزك- الحيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098614
(للإيجار)- في الجيزة مصر
6,500 جنيه