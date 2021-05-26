ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

تويوتا هايس/هيونداي 1 H / باص كوستر _ للسفر/السياحة/ المطارات / الشركات بالسائق بأرخص لعمل اليوميات والمطارات والسفريات اسعار خاصه للمدد الطويله هتفرق_كثير لانه مش بالأرخص لكن بالثقه والأمان وراحه البال للإيجار اليومي بالسائق بأرخص الأسعار في مصر لليوميات المفتوحه والسفريات والمطارات أسعار خاصه للمدد الطويله لاننا بنهتم براحة عملائنا وبنفكر دايماً ازاي نقدملهم احسن خدمة، قدرنا نكسب ثقتهم ونكون اختيارهم الاول والاخير وده اللي بخلينا مميزين دايمأ مع عملائنا بسيارات أحدث الموديلات أهم حاجة عندنا ه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Salah
التليفون: 01000822424

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحيزك- الحيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098614
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر - في الجيزة مصر

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر عربيتك مع الشركة الوطنية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager