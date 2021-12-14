ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الكويت (مدينة الكويت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل التكاليف |011000922199 تأجير سيارات اقتصادية | النترا |تويوتا كورولا | توسان | كيا سبورتاج | تاجيرهيونداى النترا الجديدة كليا |01100092199 استئجر النترا توسان باجيرو ويقدم بسيونى ترافيل خدمة ايجار سيارات بدون سائق لرجال الاعمال و الغير مصريين لحضور المتمرات و الاجتماعات الهامة توفر شركتنا سيارات رفاهية مرسيدس E200-E300-C180-C200-S450-S4 رنج روفر | باجيرو | جيب | فورتشنر | نيسان باترول | لاند كروز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,511 دينار
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115152
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة - في مدينة الكويت الكويت

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

(للإيجار)

- في مدينة الكويت الكويت

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالق.
القسم: 

1 دينار

14/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager