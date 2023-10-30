ايجار سيارات اتش وان

(For Rent)
|اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و انيقة . بالتالي اجر الان فان اتش وان لنقل الوافدين من مطار الغردقة الى فندق الباتروس ريزورت . متاح خدمات ايجار اتش وان من مطار القاهرة الدولي و شرم الشيخ و الغردقة . للحجز والاستعلام : 01102106655 مقر الشركة : 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديدة- مصر الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247805
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound