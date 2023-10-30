ايجار سيارات اتش وان

اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و انيقة . بالتالي اجر الان فان اتش وان لنقل الوافدين من مطار الغردقة الى فندق الباتروس ريزورت . متاح خدمات ايجار اتش وان من مطار القاهرة الدولي و شرم الشيخ و الغردقة . للحجز والاستعلام : 01102106655 مقر الشركة : 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة