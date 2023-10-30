ايجار سيارات اتش وان

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: ايجار سيارات اتش وان - in Cairo Egypt

Click on Photo to Enlarge

اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و انيقة . بالتالي اجر الان فان اتش وان لنقل الوافدين من مطار الغردقة الى فندق الباتروس ريزورت . متاح خدمات ايجار اتش وان من مطار القاهرة الدولي و شرم الشيخ و الغردقة . للحجز والاستعلام : 01102106655 مقر الشركة : 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01102106655

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديدة- مصر الجديده
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247805
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

(For Rent)

- in Cairo Egypt

احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار تويوتا فورتشنر مناسبة تمامًا لأي بيئة. عندما تتحكم في عجلة فورتشنر ، فإنك تتوقع التشويق في ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأ.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب - in Cairo Egypt

تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استأجر الآن فان هيونداى سعة 7 راكب | 01003203210 واستمتع بأفضل وسيلة للسفر لرحلاتك العائلية والسياحي.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط±ظ†ط¬ ط±ظˆظپط± ط§ظ„ظپظˆط¬ ظ…ظ† ط´ط±ظƒط© طھظˆط±ط³طھ - in Cairo Egypt

ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط±ظ†ط¬ ط±ظˆظپط± ط§ظ„ظپظˆط¬ ظ…ظ† ط´ط±ظƒط© طھظˆط±ط³طھ

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فوج لمحبي سيارات الدفع الرباعي . تأجير سيارة رياضية متعددة الاغراض. ايجار رنج روف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: هيونداي ليموزين من وإلى المطار - in Cairo Egypt

هيونداي ليموزين من وإلى المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لإيجار السيارات والليموزين للرحلات والزفاف واستقبال المطار وخدمات رجال الاعمال |.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار فان هيونداي اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار فان هيونداي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين نصار تأجير هيونداي اتش وان: الاقتصاد والأداء في حزمة واحدة إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية وع.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ طھظˆظٹظˆطھط§ ط±ط§ط´ - in Cairo Egypt

ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ طھظˆظٹظˆطھط§ ط±ط§ط´

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تويوتا راش: تجربة قيادة لا مثيل لها مع ليموزين نصار! إذا كنتم تبحثون عن تجربة قيادة مميزة وراقية مع .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط§طھظˆط¨ظٹط³ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ 50ط±ط§ظƒط¨ - in Cairo Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط§طھظˆط¨ظٹط³ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ 50ط±ط§ظƒط¨

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي استئجر اتوبيس مرسيدس600 من شركة رينت باص اكبر شركة ايجار اتوبيس في القاهرة واحصل علي خصم يص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس E200 في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس E200 في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس بنز في القاهرة |+201011322559 تعتبر مرسيدس بنز واحدة من أبرز العلامات التجارية في صناع.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فيلار احدث موديل في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة تورست كار ليموزين توفر سيارات رنج روفر و سبورت و فوج و ايفوك لعملائها للايجار افضل سعر و اعلي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز - in Cairo Egypt

رنج روفر فوج في القاهرة للايجار بسعر مميز

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير رنج روفر للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و اماكن الاقامة في مصر . بالتالي ايجار السيار.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص تويوتا هايس 14 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير ميكروباص تويوتا هايس الفاخر 14 راكب | 01003203210 هو خيار مثالي للرحلات السياحية والنقل الجماع.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر - in Cairo Egypt

ايجار سيارة تويوتا | فورنتشر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار سيارة تويوتا فورتشنر هو خيار ممتاز لرحلات السفر والاستكشاف. فورتشنر هي سيارة رياضية متعددة ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager