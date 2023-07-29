ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

Click on Photo to Enlarge

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الرباعي تاجير رنج روفر 2022 في عاصمة مصر . رنج روفر ايفوك للايجار , ايجار سيارات في الزمالك , رنج روفر. تعرف علي الكثير من مميزات رنج روفر الجديدة حيث تتميز بالكثير من الرفاهية والامان لذلك استاجر رينج روفر. للاستفسار-01003203210
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار رنج روفر في القاهره
Telephone: 01003203210

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7 st mohamed hassan elgamal abbas alakad- nasr city
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 29/7/2023
Ad Number: 2239694
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر| - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله.
Location:

Cairo - Egypt

16,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تنظيف السيارة من داخل وخارج وتعقيم سيارة كامل لسلامه عملائنا نوفر ليكم سواقين علي اعلي مستوي ذو خبرة.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

افضل فئه في باصات ال21راكب و 24راكب في مصر ولذلك هو ايجار تويوتا كوستر 01101727711 . باص سياحي مناسب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس| - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس|

(For Lease)

- in Cairo Egypt

يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته يمكنك استئجار اتوب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدسE200| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدسE200|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بافخم انواع السيارات مرسيدس لخدمات الشيوخ والامراء والاجانب بسيارة فخمه وفارهه بسعر مخفض . لذلك معا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق - in Cairo Egypt

ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
Location:

Cairo - Egypt

8,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الربا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة ليموزين نصار خدمات تأجير الحافلات السياحية في مصر ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي ، بما ف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتوبيسات مرسيدس موديل 2020/2021 للرحلات اليوميه والرحلات المدرسيه للطلاب والجامعات داخل القاهر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار كيا كرنفال فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار كيا كرنفال فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار سيارات بالقاهرة , ايجار سيارات مطار القاهرة , ايجار سيارات زفاف , سيارات ايجار في الاسكندرية.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجر تويوتا هاي اس ميكروباص سياحي يكفي حتي 14 فرد لخدمات الاستقبال من مطار القاهره الدولي والتوصيل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين|مرسيدس e200 - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين|مرسيدس e200

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير سيارات افخم الموديلات باسعار منخفقضه جدا داخل وخارج القاهره السيارات كما تقدم ليموزين ايجار ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager