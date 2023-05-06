ايجار رنج روفر سبورت في القاهره

(For Rent)
|ايجار سياره رانج روفر في القاهره مع سائق لجميع التحركات والتنقلات 01119920103 استأجر اقوي سياره سبورت 4*4 سياره رنج روفر استمتع بالراحة الفائقة مع السيارة رنج روفر سبورت من شركة ليموزين نصار لتاجير السيارات الفخمة في مصر بالتالي ترتقي سيارة رانج روڤر سبورت براحة السائق والراكب إلى أعلى المستويات لذلك يأتي التصميم الداخلي العصري والمصمّم بدقة متناهية مزوداً بمقاعد أمامية جديدة توفر المزيد من الدعم مع لمسات التصميم ذات الطابع الرياضي والشكل القوي للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|basma nabil
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|6,000 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182720
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