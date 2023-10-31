ايجار جيب جراند شيروكي 2020

(For Rent)
|جيب شيروكي للايجار | 01099792099|ايجار جراند شيروكي،ايجار تويوتا فورتنشر ، ايجار باجيرو 2020 ايجار جيب جراند شيروكي لكل محبين الفخامة و الجمال و الصناعة الامريكية … واحدة من افضل سيارات الدفع الرباعي في العالم سيارة لها جمهور خاص بها كما انها تتمتع بشكل رائع و جذاب و امكانيات تريح عملائنا في عصرنا الحالي لكل من يبحثوا عن الجمال و المتعة و الرفاهية يجتمعان في سيارة واحدة نرشح عليكم اليوم جراند شيروكي للايجار اجر جراند شيروكي للحراسة و الرحالات السياحية و الاستقبال من المطار و لحضور المؤتمرات
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099792099
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|Location:
|عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247959
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