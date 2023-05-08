ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره

(For Rent)
|ايجار سياره جيب جراند شيروكي في القاهره استأجر سياره جيب شيروكي مع سائق او بدون سائق اذا كانت مده الايجار تزيد عن اسبوع ايجار اقوي سياره دفع رباعي من شركه ليموزين نصار 01119920103 لذلك استمتع برحلات السفاري الخاصة بالصحراء بسيارة مرتفعة عن الارض ومخصصة للصحراء . بالتالي سيارة فاخرة متعددة الاستخدامات فهي تمنحك قيادة قياسية لاجتياز الجبال والرمال وحتي الطرقات الجبيلية . للحجزز والاستعلام : 01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|basma nabil
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,000 Pound
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2184920
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