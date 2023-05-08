ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره

ايجار سياره جيب جراند شيروكي في القاهره استأجر سياره جيب شيروكي مع سائق او بدون سائق اذا كانت مده الايجار تزيد عن اسبوع ايجار اقوي سياره دفع رباعي من شركه ليموزين نصار 01119920103 لذلك استمتع برحلات السفاري الخاصة بالصحراء بسيارة مرتفعة عن الارض ومخصصة للصحراء . بالتالي سيارة فاخرة متعددة الاستخدامات فهي تمنحك قيادة قياسية لاجتياز الجبال والرمال وحتي الطرقات الجبيلية . للحجزز والاستعلام : 01119920103