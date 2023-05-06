ايجار جميع انواع السيارات المرسيدس

(For Rent)
|ايجار سياره مرسيدس مع السائق في القاهره لجميع خدمات الليموزين في القاهره 01119920103 استأجر سياره مرسيدس لخدمه استقبال وتوصيل مطار القاهره الدولي ايجار مرسيدس ( c180 – e200 – v class – s class ) ايجار سيارة مرسيدس الفاخرة شيئ ممتع للغاية فإذا كنت تبحث عن سيارات فاخرة وممتعة فنحن نقدم لك اليوم من شركة ليموزين نصار لتاجير جميع أنواع سيارات المرسيدس بأحدث موديلاتها ويمكنك تأجير مرسيدس شهريًا ويوميًا وسنويًا عند الطلب أو استئجار سيارة مرسيدس مع سائق ومن مطار القاهرة للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بسيوني ترافيل
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,500 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182719
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