ايجار تويوتا هاي اس 14 مقعد - موديل 2020

(للإيجار)
|ايجار | تاجير تويوتا هاي اس موديل 2020 , 01014555692 من شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي بتقدم لك ارخص سعر للايجار في مصر ايجار اتوبيسات , فانات , ميكروباصات سياحية الي كافة الرحلات والسفريات وتنقل بين جميع محافظات مصر. للتواصل: واتساب: 01014555692 موبيل : 01121759535 الموقع الالكترونى:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01014555692 - 01121759535
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|العنوان:
|4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061742
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