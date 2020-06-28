ايجار تويوتا هاي اس 14 مقعد - موديل 2020

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هاي اس 14 مقعد - موديل 2020 - في القاهرة مصر

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ايجار | تاجير تويوتا هاي اس موديل 2020 , 01014555692 من شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي بتقدم لك ارخص سعر للايجار في مصر ايجار اتوبيسات , فانات , ميكروباصات سياحية الي كافة الرحلات والسفريات وتنقل بين جميع محافظات مصر. للتواصل: واتساب: 01014555692 موبيل : 01121759535 الموقع الالكترونى:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي
التليفون: 01014555692 - 01121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061742
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السعر
تاريخ الإعلان
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28/6/2020
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28/6/2020
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28/6/2020
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28/6/2020
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(للبيع)

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28/6/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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28/6/2020
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القسم: 

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28/6/2020
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العنوان:

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231,000 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: احجز مكتبك في العاصمة واستمتع بأستثمار صح

احجز مكتبك في العاصمة واستمتع بأستثمار صح

(للتقسيط)

امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك وامن مستقبلك ومستقبل اولادك ومكتبك في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

345,000 جنيه

28/6/2020
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(للبيع)

خبرة أكثر من 15 عام فى تصنيع وتركيب وبيع الكرفانات فى مصر متخصصون فى صناعة الكرفانات والحاويات التج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: هوم ديكوريشن

هوم ديكوريشن

(للبيع)

اعمال شركه هوم ديكوريشن 💜💜🥰 من ماده الكوريان الكوري 💪💪ԍ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

تفكر كثيرا في الوقت والجودة والتصميم، فقط اتصل بنا، سوف ننهي الامر بخطوتين فقط: 1-هنعرف ذوقك وشخصية .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/6/2020
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