ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب

للايجار هاي اس لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , جونة ,نويبع , دهب أجر تويوتا هاي اس للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و القرى السياحية تويوتا هاي اس لخدمات التسفير هاي اس تويوتا لرحلات الوافدين بامان و راحة تأجير تويوتا هايس 14 راكب للرحلات المدرسية و الجامعية و العائلية و المناسبات ايجار haice للرحلات اليومية للعين السخنة , الاسكندرية , الفيوم , دريم بارك .