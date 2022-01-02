ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب

(للإيجار)
|للايجار هاي اس لرحلات الغردقة , شرم الشيخ , جونة ,نويبع , دهب أجر تويوتا هاي اس للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق و القرى السياحية تويوتا هاي اس لخدمات التسفير هاي اس تويوتا لرحلات الوافدين بامان و راحة تأجير تويوتا هايس 14 راكب للرحلات المدرسية و الجامعية و العائلية و المناسبات ايجار haice للرحلات اليومية للعين السخنة , الاسكندرية , الفيوم , دريم بارك .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117534
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(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
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