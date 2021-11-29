(للإيجار)
|ايجار تويوتا هاى اس 13-14 راكب من شركة ماي ترافيل للرحلات و السفر فى جميع انحاء حهمورية مصر العربية 🙁 القاهرة-الاسكندرية-الغردقة-الفيوم-العلمين-الساحل الشمالى-سهل حشيش-دهب-دريم بارك)والى اى مكان اخر. يوجد العديد من المميزات لتويوتا هاى اس حيث انها مريحة و مكيفة و جميع وسائل الامان و الامن و الراحة اثناء النقل. كما ان الباص معقم بالكامل حرصا منا علي سلامة عملائنا من فيروس كورونا استمتع بافضل العروض و الخصومات على تاجير السيارات و الاتوبيسات من شركة ماي ترافيل للحجز و الاستعلام 01021288805
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماي نرافيل
|التليفون:
|01200002455
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|100 شارع الميرغنى - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113424
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,500 جنيه