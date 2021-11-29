ايجار تويوتا هاى اس 13-14 راكب من شركة ماي ترافيل للرحلات و السفر فى جميع انحاء حهمورية مصر العربية 🙁 القاهرة-الاسكندرية-الغردقة-الفيوم-العلمين-الساحل الشمالى-سهل حشيش-دهب-دريم بارك)والى اى مكان اخر. يوجد العديد من المميزات لتويوتا هاى اس حيث انها مريحة و مكيفة و جميع وسائل الامان و الامن و الراحة اثناء النقل. كما ان الباص معقم بالكامل حرصا منا علي سلامة عملائنا من فيروس كورونا استمتع بافضل العروض و الخصومات على تاجير السيارات و الاتوبيسات من شركة ماي ترافيل للحجز و الاستعلام 01021288805