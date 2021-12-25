(للإيجار)
|ايجار تويوتا هاى اس لنقل السياحى و الجماعى هاى اس للسياحية و الرحلات و اسعار تأجير هاى اس خدمات ليموزين مميزات هاى اس لسفر و الرحلات كما المساحة الواسعة و الكراسى المريحة و مكيف ويتم تعقيمة حفاظا على سلامتكم لذلك احجز الان رحلتك خدمات ليموزين حيث تقدم خدمات ليس لها مثيل لذلك يمكن تاجير هاى اس لتوصيلات الى الاماكن السياحية و القرى و المدن و الفنادق بالتالى يمكنك ايجار تويوتا هايس للنقل العائلي و السفر الي منطقة في مصر بسعر مخفض و مناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116703
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