ايجار تويوتا ميكروباص هاى اس 14 راكب خدمات سياحية و سفر

(للإيجار)
|ايجارهاى اس الحديثة ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس ايجار ميكروباص يابانى على اعلى مستوى-01100092199 لذلك تأجيرميكروباص تويوتا هاى اس لنزهات العائلية لقضاء وقت ممتع ايجار تويوتا هاى مع سائقين محترفين على دراية بجميع الطرق السياحية كما اذا كنت تود الذهاب الى مكان ما ولا تناسبك اي سيارة بسبب العدد لذلك يمكنك الان تستأجر ميكروباص هاى اس -01100092199 ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس كما لرحلات السفارى ايجار ميكروباص لسيوة ايجار ميكروباص لواحات ايجار ميكروباص لشرم الشيخ toyota hiace commuter,toyota hiac
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116405
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