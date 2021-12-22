ايجار تويوتا ميكروباص هاى اس 14 راكب خدمات سياحية و سفر

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تفاصيل الإعلان
ايجارهاى اس الحديثة ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس ايجار ميكروباص يابانى على اعلى مستوى-01100092199 لذلك تأجيرميكروباص تويوتا هاى اس لنزهات العائلية لقضاء وقت ممتع ايجار تويوتا هاى مع سائقين محترفين على دراية بجميع الطرق السياحية كما اذا كنت تود الذهاب الى مكان ما ولا تناسبك اي سيارة بسبب العدد لذلك يمكنك الان تستأجر ميكروباص هاى اس -01100092199 ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس كما لرحلات السفارى ايجار ميكروباص لسيوة ايجار ميكروباص لواحات ايجار ميكروباص لشرم الشيخ toyota hiace commuter,toyota hiac
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

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العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116405
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22/12/2021
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21/12/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/12/2021
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وفر17٪ مع إيجارتويوتا هايس.ايجارميني باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ستمتع بافضل العروض والخصومات مع ليموزين مصر بخصم يصل الي 17% علي جميع الرحلات السياحية في نهاية شهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022 - في القاهرة مصر

تاجير الوحش الياباني لاند كروزر 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار سيارة لاند كروزر موديل 2022 بسعر مميز 01121759535 سيارة لاند كروزر للايجار فاخرة ، استاجر س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار اتوبيس مرسيدس يكفىى 50 فرد للرحلات المدرسية و الجامعية . ايجار اتوبيس مرسيدس للرحلات العائلي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس كوستر لرحلات وادى الريان ؛تأجير مينى باص 28راكب لعمل جولات سياحيه حره داخل وخارج القاهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

20/12/2021
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