(للإيجار)
|ايجار تويوتا لاند كروزر افضل السيارات في الشرق الاوسط بأقل اسعار في مصر استأجر تويوتا لاند كروزربالسائق للاستقبال من المطارات و التوصيل الي الفنادق و متاح ايضا خدمات التسفير لجميع مطارات مصر . أجر لاند كروزر لخدمات رجال الاعمال و كبار الزوار ايجار بأسعار خاصة للشركات لحضور الاجتماعات و الندوات للايجار تويوتا لاند كروزر للمشاوير و التنقلات داخل و خارج القاهرة. ايجار لاند كروزر لرحلات دهب , سيوة , الغردقة , نويبع , رأس شيطان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116542
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