ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة

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Ad Information
نقدم لك سيارة من اجمل سيارات الدفع الرباعي اليابانية و هي “تويوتا لاندكروزر” . حيث انها تكفي 7 فراد بالتالي فهي سيارة عائلية مناسبة للسفر و السياحة كما انها تعتمد علي نظام الدفع الرباعي و اكثر ما يميزها الثبات علي الطريق عند السرعة العالية بالتالي هي تستطيع السير علي الطرق الوعرة و الصحراوية بكل سهولة بلا اي مشاكل اثناء السير للحجز والاستفسار 01100092199 /
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة
Telephone: 01100092199

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Location: - cairo
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246712
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

السيارة المفضلة لدي رجال الاعمال تاجير كيا كرنفال السياحية بمصر . للايجار الان في مصر سيارة كيا كرنف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تورست كار لايجار احدث سيارات الدفع الرباعي في مصر و بأقل الاسعار . بالتالي لدينا اسطول كبير و متعدد.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير ليموزين للفعاليات في مطار القاهرة بالتالي إذا كنت تنظم فعالية أو حدثًا خاصًا في مطار القاهرة،ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
Ad Photo: شركه تاجير سيارات كابورليه فى مصر - in Cairo Egypt

شركه تاجير سيارات كابورليه فى مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين نصار تقدم لكم خدمة تأجير سيارات الزفاف الراقية، لتجعل يوم زفافكم تجربة لا تنسى. #ايجار_.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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