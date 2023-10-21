(For Rent)
|نقدم لك سيارة من اجمل سيارات الدفع الرباعي اليابانية و هي “تويوتا لاندكروزر” . حيث انها تكفي 7 فراد بالتالي فهي سيارة عائلية مناسبة للسفر و السياحة كما انها تعتمد علي نظام الدفع الرباعي و اكثر ما يميزها الثبات علي الطريق عند السرعة العالية بالتالي هي تستطيع السير علي الطرق الوعرة و الصحراوية بكل سهولة بلا اي مشاكل اثناء السير للحجز والاستفسار 01100092199 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246712
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