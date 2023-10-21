ايجار تويوتا لاندكرورزر 2022 في القاهرة

نقدم لك سيارة من اجمل سيارات الدفع الرباعي اليابانية و هي “تويوتا لاندكروزر” . حيث انها تكفي 7 فراد بالتالي فهي سيارة عائلية مناسبة للسفر و السياحة كما انها تعتمد علي نظام الدفع الرباعي و اكثر ما يميزها الثبات علي الطريق عند السرعة العالية بالتالي هي تستطيع السير علي الطرق الوعرة و الصحراوية بكل سهولة بلا اي مشاكل اثناء السير للحجز والاستفسار 01100092199 /