ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)
|ايجار كوستر سياحي يكفى من 20 ل 24 راكب اجر كوستر للرحلات الغردقة / شرم الشيخ/ دهب/ الجونة / نويبع / سانت كاترين/اسوان ايجار كوستر للرحلات المدرسية و الجامعة و لحفلات التخرج أجر كوستر للرحلات السياحية للوافدين استأجر كوستر تويوتا لحضور المؤتمرات والندوات و المعارض للاستقبال من المطارات و التوصيل الي الفنادق في أي مكان في مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117593
1,000 جنيه
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(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
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