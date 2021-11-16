(للإيجار)
|ايجار تويوتا كوستر 24 راكب للرحلات والفسح العائلية وللاصدقاء داخل وخارج القاهرة بمميزات خاصة وتقنيات عالية الجودة لراحه المسافرين لجميع المناطق السياحية والترفيهية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dohaasamir89@gmail.com
|التليفون:
|01101555356
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|اول عباس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111507
100 جنيه
2,000 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,500 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
2,500 جنيه
1,000 جنيه
550 جنيه