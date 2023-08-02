ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي

(For Rent)
|,ايجار كوستر سياحي بارخص الاسعار استأجر باص سياحي لجميع الرحلات والتنقلات 01119920103 احجز باص كوستر من شركه ليموزين نصار لرحلات الداي يوز والمبيت والذهاب والعوده الي اي مكان في مصر للحجز والاستعلام:01119920103 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mariam
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|2/8/2023
|Ad Number:
|2239890
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