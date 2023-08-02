ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي

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Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي - in Cairo Egypt

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,ايجار كوستر سياحي بارخص الاسعار استأجر باص سياحي لجميع الرحلات والتنقلات 01119920103 احجز باص كوستر من شركه ليموزين نصار لرحلات الداي يوز والمبيت والذهاب والعوده الي اي مكان في مصر للحجز والاستعلام:01119920103 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
Contact The Advertiser:
Contact Name: mariam
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 2/8/2023
Ad Number: 2239890
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1/8/2023
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شركة نقل سياحى -ايجار ليموزين مطار -ايجار حافلات للرحلات السياحية

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- in Cairo Egypt

نقل سياحي | شركه نقل سياحي | Tourist bus #شركة نقل سياحى-ايجار باصات سياحية #افضل نقل سياحي في مصر #.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس نقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس نقل سياحي

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ايجار اتوبيس 50 راكب رحلات دهب و شرم كما نوفر لك باصات مرسيدس 50 فرد مجهزه ومعقمه بالكامل ونوفر ايضا.
Location:

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1/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه| - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مصر اتويس سياحي استمتع استئجار اتوبيس لرحلتك او مدرستك او شركتك للسفر والتنقل الجماعي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: تأجير كيا كرنفال العائلية في مصر - in Cairo Egypt

تأجير كيا كرنفال العائلية في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار احدث الاشكال والموديلات من سيارات والفانات العائلية باقل تكلفة ممكنة في مصر01101727711ر, ولذلك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: استئجار باص سياحي من RENT BUS - in Cairo Egypt

استئجار باص سياحي من RENT BUS

(For Rent)

- in Cairo Egypt

نوفر لك ايجار فانات عائليه7 راكب مثل ايجار سياره هيونداي اتش وان, نوفر ايضا 13راكب ميكروباص سياحي بش.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/7/2023
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ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§ظٹط¬ط§ط± ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹط§ظ†ظˆ

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شركة بسيوني ترافيل تقدم لكم ارخص سعر ايجار سيارة مرسيدس فيانو,مرسيدس فيانو للايجار بارخص سعر للايجا.
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Cairo - Egypt

9,000 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ايجار كوستر سياحي من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

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