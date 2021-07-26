(للإيجار)
|ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد لشرم الشيخ لرؤيه اجمل الشؤاطئ ف شرم مثل شاطئ الفنار بشرم الشيخ شاطئ تراسينا بشرم الشيخ شاطئ القروش بشرم الشيخ شاطئ دهب بشرم الشيخ شاطئ خليج نعمة بشرم الشيخ وغيرها من الاماكن السياحيه للاستعلام 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100640
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