ايجار تويوتا راش من شركة ليموزين مصر وبأقل الاسعار

(For Rent)
|ايجار ليموزين 01102106655 استاجر سيارة تويوتا راش فاخرة من ليموزين مصر باسعار و تخفيضات مميزة. تويوتا راش سيارة 7 راكب لرحلات الداي يوز للعائلة و الاصدقاء . متاح لدينا #ايجار سيارة تويوتا راش بالسائق بافضل الاسعار في #مصر. سيارة #تويوتا راش ذات مساحة داخلية واسعة و مريحة لطرق السفر الطويلة. ليموزين مصر توفر لك افضل خدمة ايجار في مصر بادر بالحجز معنا الان 01102106655
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار ليموزين
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|حسن الجمل اول عباس العقاد- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246274
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