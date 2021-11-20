ايجار بالدقى وامام جامعة القاهرة شقق ممتازة

(للإيجار)
|شقة ايجار بالدقى شقة ايجار دور تالت مفروش امام جامعةالقاهرة غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ مطلوب 3500جنيه ويوجد شقة مفروشة دور خامس ش التحرير الدقى للايجار الشهرى عائلات مطلوب جنيه 7000 وشقة تفريعات محى الدين ابو العز مطلوب الدقى مطلوب 7500جنيه الاتصال واتس اوفون للصور والتفاصيل 01005995955
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصقر
|التليفون:
|01005995955
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|العنوان:
|- الدقى جميع المناطق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112315
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