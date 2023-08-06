ايجار باص 33 في مصر

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33 راكب شيفروليه من شركه رينت باص افضل شركة نقل سياحي في مصر توفر الشركة خدمات النقل الجماعي للمجموعات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك خدمات النقل من وإلى المطارات والفنادق والمواقع السياحية في القاهرة وضواحيها. للحجز و الاستفسار: 01101727711 _ 01119940301