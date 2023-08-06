ايجار باص 33 في مصر

(For Rent)
|شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33 راكب شيفروليه من شركه رينت باص افضل شركة نقل سياحي في مصر توفر الشركة خدمات النقل الجماعي للمجموعات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك خدمات النقل من وإلى المطارات والفنادق والمواقع السياحية في القاهرة وضواحيها. للحجز و الاستفسار: 01101727711 _ 01119940301
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|رينت باص
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|4 شارع عباس العقاد, مدينه نصر- nasr city
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240062
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
850 Pound
850 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound