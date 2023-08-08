ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار باص شيفورليه 33
|Telephone:
|01099792099
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|Location:
|7th Abbas Al-Akkad st,- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|8/8/2023
|Ad Number:
|2240202
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