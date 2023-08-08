ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

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Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

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Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار باص شيفورليه 33
Telephone: 01099792099

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7th Abbas Al-Akkad st,- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 8/8/2023
Ad Number: 2240202
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Posting Date
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير أحدث وأشيك وأفخم سياره هيونداى توسان موديل 2022 للمدد الطويله والقصيره والمشاوير الشخصيه والرح.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي| تويوتا هايس مطار| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي| تويوتا هايس مطار|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مطلوب ميكروباص للايجار بالسائق, ميكروباص تويوتا رحلات للايجار, ايجار نقل سياحي شركات نقل سياحي أجير .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير أحدث وأشيك وأفخم سياره هيونداى توسان موديل 2022 للمدد الطويله والقصيره والمشاوير الشخصيه والر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحى- ايجار تويوتا هايس لرحلات الصيف - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحى- ايجار تويوتا هايس لرحلات الصيف

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -استئجار تويوتا هاي اس 2022 -ميكروباص للرحلات ايجار نقل سياحى فى مصر #ارخص نقل سياحي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين المطار - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

هيواندي اتش وان سيارة حديثة وجديدة ومحببة لدي جميع الجماهير مصري او عربي او اجنبي . سيارات ليموزين.
Location:

Cairo - Egypt

850 Pound

7/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي |ايجار ميني باص - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي |ايجار ميني باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي |ايجار ميني باص ايجار نقل سياحي , ايجار حافلات سياحية ,نقل سياحي,شركة نقل سياحي ,افضل.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

7/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33راكب - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33 راكب ايجار ميني باص,ايجار ميني باص 25 راكب,ايجار باص سياحي,ايجار با.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار سياره كيا سبورتاج - in Cairo Egypt

ايجار سياره كيا سبورتاج

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات في مصر ايجار كيا سبورتاج ايجار كيا سبورتاج مصر,إيجار كيا سبورتاج,ايجار كيا سبورتا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين مطارات فى مصر - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مطارات فى مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تعتبر خدمة ايجار ليموزين مطار القاهرة واحدة من الخدمات الرائعة التي تقدمها شركة ليموزين BEDAYA للمسا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار سيارات فى مصر - ايجار جيب جراند شيروكى 2023 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر - ايجار جيب جراند شيروكى 2023

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يعتبر ايجار جراند شيروكي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأداء والراحة والأنا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± - in Cairo Egypt

ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير افخم وأشيك ايجار سياره مرسيدس ليموزين في مصر, مرسيدس ليموزين e200 للايجار بأرخص الاسعار في ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,750 Pound

7/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|اتوبيس شفروليه 33 ارخص الاسعار| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|اتوبيس شفروليه 33 ارخص الاسعار|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مطلوب ميكروباص للايجار بالسائق, ميكروباص تويوتا رحلات للايجار, ايجار نقل سياحي شركات نقل سياحي تأجير.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

7/8/2023
Ad Photo: ايجار اتش وان العائليه 7 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتش وان العائليه 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار اتش وان السياره العائليه اتش وان تسع حتي 7 راكب سياره لكل العائلات بالتالي .الفان العائلي اتش .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد - in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس ميكروباص رحلات باليوم ارخص ايجار تويوتا هاي اس في القاهرة احدث موديلات ايجار توي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
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