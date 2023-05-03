ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|tourist car
|Telephone:
|01014555692
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181509
1,000 Pound
700 Pound
650 Pound
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1,500 Pound
3,500 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
5,000 Pound
1,000 Pound
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2,500 Pound
1,800 Pound
2,000 Pound