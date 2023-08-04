ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه

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Ad Photo: ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه - in Cairo Egypt

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يمكن تأجير الباص للرحلات داخل القاهره لزياره المعالم الاثريه والاماكن الترفيهيه مع عائلتك واصدقائك بسهوله وامان. كما يمكن ايضا إيجار باص 33 (مرسيدس_يوتينج_شيفورليه) للرحلات الطويله خارج القاهرهالرحلات السياحيه كالاقصر واسوان وسانت كاترين للحجز والاستعلام:01101055099 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل -عباس العقاد-مدينه نصر /
Contact The Advertiser:
Contact Name: mariam
Telephone: 01101055099

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 4/8/2023
Ad Number: 2239954
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§طھظˆط¨ظٹط³ ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ - in Cairo Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§طھظˆط¨ظٹط³ ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين اتوبيس مرسيدس لرحلات لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر #تاجيرسيارات #ايجارسيارات #شركة ايجار سيارات سياحية #سيارات للايجار#ليموزين مطا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية #ايجار النقل السياحى فى مصر #ارخص سعر ايجار #نقل سياحي #أخبار ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,100,092,199 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير باص كوستر لرحلات السخنة و شرم الشيخ و الغردقة ب افضل سعر للايجار في مصر بالتالي توفر لكم شركةل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه - in Cairo Egypt

باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تمتع برحلات اليوم الواجد واستمتع برؤيه العديد من الاماكن السياحيه – مصر مليئه بالعديد من الاماكن الس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار كوستر سياحي بارخص الاسعار استأجر باص سياحي لجميع الرحلات والتنقلات 01119920103 احجز باص كوس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مصر تأجير فان اتش وان يحمل 7او 8راكب لجميع خدمات اليموزين بالتالى وتوصيلات المطارات وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ميني باص, ايجار باص سياحي, ايجار ميني باص 25 راكب, ايجار اتوبيس سياحي, بالتالي ايجار اتوبيس سي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ايجار سياره باجيرو في القاهره - in Cairo Egypt

ايجار سياره باجيرو في القاهره

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة رينت باص من اقدم الشركات في عالم تأجير سيارات السيدان والسيارات SUV و الدفع الرباعي 4×4 . تقدم .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: فان مرسيدس فيانو للايجار في القاهره - in Cairo Egypt

فان مرسيدس فيانو للايجار في القاهره

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار فان فيانو استأجر فان مرسيدس فيانو 7 راكب لجميع التنقلات والرحلات الي جميع انحاء مصر 011199201.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

1/8/2023
Ad Photo: مطلوب على الفور سيارات ملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب على الفور سيارات ملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل سيارات حديثة موديلات من 2020 الى 2023 بعقد سنوى لمدة خمس سنوات شامل الصيانة توكيل على حس.
Location:

Cairo - Egypt

18,000 Pound

1/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|ايجار تويوتا هاي اس الغردقة - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|ايجار تويوتا هاي اس الغردقة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ميكروباص تووينتا هاي اس الغردقة ايجار ميكروباص نقل سياحي داخل القاهرة تأجير ميكروباصات سياحي.
Location:

Cairo - Egypt

2,700 Pound

1/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقدم شركة لموزين مصر عروض مميزة لايجار افخم اتوبيسات النقل الجماعي مرسيدس كما تتميز بعدد مقاعد كبير.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

1/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار نقل سياحى فى مصر-Toyota Rental تويوتا كوستر للايجار فى مدينة نصر - in Cairo Egypt

أرخص ايجار نقل سياحى فى مصر-Toyota Rental تويوتا كوستر للايجار فى مدينة نصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -Tourist transport company #ايجار فانات -ليموزين مطار #ايجار باصات سياحية #أفضل استقب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

1/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار ليموزين مطار -ايجار حافلات للرحلات السياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار ليموزين مطار -ايجار حافلات للرحلات السياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

نقل سياحي | شركه نقل سياحي | Tourist bus #شركة نقل سياحى-ايجار باصات سياحية #افضل نقل سياحي في مصر #.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

1/8/2023
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