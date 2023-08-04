ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه

(For Rent)
|يمكن تأجير الباص للرحلات داخل القاهره لزياره المعالم الاثريه والاماكن الترفيهيه مع عائلتك واصدقائك بسهوله وامان. كما يمكن ايضا إيجار باص 33 (مرسيدس_يوتينج_شيفورليه) للرحلات الطويله خارج القاهرهالرحلات السياحيه كالاقصر واسوان وسانت كاترين للحجز والاستعلام:01101055099 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل -عباس العقاد-مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mariam
|Telephone:
|01101055099
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239954
1,000 Pound
1,000 Pound
1,100,092,199 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
18,000 Pound
2,700 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound