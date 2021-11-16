ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

(للإيجار)
|استئجار باصات 500-600 لجميع انواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة و للترفيه و التنزه و لجميع انواع النقل مثل:النقل العائلى و نقل المعازيم الى الافراح و نقل الموظفين الى اماكن العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nadaali
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111938
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