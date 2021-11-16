ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

استئجار باصات 500-600 لجميع انواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة و للترفيه و التنزه و لجميع انواع النقل مثل:النقل العائلى و نقل المعازيم الى الافراح و نقل الموظفين الى اماكن العمل