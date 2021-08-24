ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

(للإيجار)
|استاجر باص مرسيدس 500\600 ل 50 فرد الباصات يوجد به شاشات عرض - USB - DVD - مكيف -ستائر - معقم بالكامل لسلامه العملاء لسفريه مريحه الي جميع الشواطئ الساحليه الباصات مجهزه لعمل جولات سياحيه رائعه داخل وخارج مصر للاستعلام \ 01014555680
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103340
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