(للإيجار)
|يجار باص مرسيدس 33 \ 01014555680 ايجار باص مرسيدس 33 | لشركة تورست السياحية تأجير مرسيدس 33 الشكل الجديد باسعار خيالية للاستمتاع بعروض الصيف المميزه لشركة تورست السياحية للاستمتاع بعروض الصيف المميزة التى تناسبك انت وعائلتك واصدقائك واستمتع بالاسعار الخيالية التى تتميزنا عن غيرنا فى عروض الصيف المميزة التى لن تجدها غير لدينا للاتصال والاستفسار /01014555680 ايجار باص مرسيدس تتميز بانها تتسع ل 24 فرد من عائلتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _ مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102517
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