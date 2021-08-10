ايجار باص مرسيدس 33

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 33 - في القاهرة مصر

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يجار باص مرسيدس 33 \ 01014555680 ايجار باص مرسيدس 33 | لشركة تورست السياحية تأجير مرسيدس 33 الشكل الجديد باسعار خيالية للاستمتاع بعروض الصيف المميزه لشركة تورست السياحية للاستمتاع بعروض الصيف المميزة التى تناسبك انت وعائلتك واصدقائك واستمتع بالاسعار الخيالية التى تتميزنا عن غيرنا فى عروض الصيف المميزة التى لن تجدها غير لدينا للاتصال والاستفسار /01014555680 ايجار باص مرسيدس تتميز بانها تتسع ل 24 فرد من عائلتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
التليفون: 01014555680

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عباس العقاد _ مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102517
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أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4

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10/8/2021
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4/8/2021
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26/7/2021
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26/7/2021
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(للإيجار)

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القسم: 

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26/7/2021
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للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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1,000 جنيه

26/7/2021
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استأجر باص مرسيدس 50 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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26/7/2021
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مطلوب سيارات بيجو بجميع انواعها النترا cn7 وكيا سيرات وتويوتا وتوسان وmg

(مطلوب للإيجار)

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القاهرة - مصر
القسم: 

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24/7/2021
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس 600 \ 500 ال 50 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار المرسيدس 500\600 ال50 فرد موديل السنه لذهاب واجمل لأرقى الشؤاطئ الساحليه لاجازه ممتعه مع شركه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/7/2021
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب - في القاهرة مصر

استأجر تويوتا كوستر 20راكب – 24 راكب

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/7/2021
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باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

(للإيجار)

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اتوبيس مرسيدس 600 (50 راكب ) 2020 لعمل رحلات سياحية بخصومات يوميه باسعار تنافسيه جداا ايجار اتوبيسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي توسان وكيا سيبورتاج والنترا وتويوتا واسكودا وmg - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي توسان وكيا سيبورتاج والنترا وتويوتا واسكودا وmg

(مطلوب للإيجار)

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مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوب.
العنوان:

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القسم: 

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9/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات mg و توسان والنترا وكيا سيبورتاج واسكودا - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات mg و توسان والنترا وكيا سيبورتاج واسكودا

(مطلوب للإيجار)

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مطلوب سيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى شركة ديكورات بمدينة نصر والتعاقد سنة او اكثر والسيارات المطلوب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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9/7/2021
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سياره ملاكي للايجار بالساءق

(للإيجار)

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سياره ملاكي للايجار ومعها الساءق.
العنوان:

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القسم: 

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30/6/2021
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