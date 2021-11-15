ايجار باصات 50 راكب للفيوم

(للإيجار)
|تأجير باصات 50راكب فئه 500 ايجار اتوبيس 50 فرد فئه 600 للرحلات المدرسيه للاهرامات ووادى الريان وقريه تونس والفيوم باصتنا مكيفه ومعقكمه وعلى اعلى مستوى لتليق بعملائنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111381
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