ايجار باجيرو ميتسوبيشي

(للإيجار)
|سيارة الدفع الرباعي ميتسوبيشي باجيرو بأسعار خاصة خلال شهر ديسمبر أستأجر باجيرو للرحلات السياحية للغردقة , شرم الشيخ , دهب , نوبيع , الجونة . ايجار باجيرو للتنقلات و المشاوير الهامة داخل و خارج القاهرة. أجر ميتسوبيشي باجيرو بالسائق للاستقبال من المطارات و التوصيل الى الفنادق و القرى السياحية في اي مكان في مصر . باجيرو ميتسوبيشي للايجار في مصر لخدمات كبار الزوار و رجال الاعمال المصريين و الاجانب بأسرع و أسهل الاجراءات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116820
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