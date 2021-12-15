ايجار الملكة هيونداي النترا

(للإيجار)
|ليموزين مصر.تستعرض ايجار هيونداي النترا للاعلام المصري,تأجير هيونداي النترا لحفلات الزفاف تقدم شركتنا سيارة اقتصادية حديثة و مريحة لكافة المشاوير,بادر بالحجز قبل انتهاء العرض تأجير افضل سيارة عملية بسعر مناسب لجميع الفئات,تأتي إلنترا الجديدة مع خيارات محرك ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي أوثنائي القابض تساعد عملائنا على تحقيق الاستفادة من المحركات النشطة سعة1.6لترو2 التي تعمل على تشغيل الجيل الاحدث.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01148774458
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115465
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