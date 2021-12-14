ايجار افضل واحدث موديلات الباصات للرحلات

(للإيجار)
|توفر شركة ليموزين مصر افضل واحدث موديلات الباصات للرحلات والسفريات داخل وخارج القاهرة 01003203210 . تمتلك اسطول هائل من انواع الاتوبيسات السياحية للنقل السياحي. توفر الشركة باصات من 50 راكب ال 7 راكب . -مرسيدس 50 راكب فئة 500\600 - مرسيدس 33 راكب - باصات شيفورليه 33 راكب -اتوبيسات يوتنج 33 راكب للرحلات -تويوتا هاى اس 2021 -تويوتا كوستر 2021 - باص يوتنج 2021 - اتوبيسات MCV 2021 - ميكروباص 2021 للسياحة تقدم شركة ليموزين مصر تلك الخدمة من اجل دورات موظفين , دورات طالبة , دورة شركة , دورة شركات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousineegypt
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115115
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