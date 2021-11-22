ايجار احدث سيارات لاند كروزر 2022

تأجير لاند كروزر الجديده 2022 بافضل اسعار ايجار ليموزين للاداء القوى على الطرق الصعبه ؛ لانها تصنف من ضمن سيارات الدفع الرباعى الكبيره لاحتوائها على مقاعد واسعه ومحركه ادائه قوى ونظام معلومات وترفيه كما ان سياره ليموزين لاند كروزر الجديده تصنف سياره رياضيه كبيره الحجم ومتعدده الاستخدام بالتالى لديها الكثير من مميزات للراحه والسلامه خلال القياده كما توفر سياره لاند كروزر ايضا مساحه تحميل كبيره وقدره سحب كبيره ونظام ترفيه مع شاشة تعمل باللمس