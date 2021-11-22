ايجار احدث سيارات لاند كروزر 2022

(للإيجار)
|تأجير لاند كروزر الجديده 2022 بافضل اسعار ايجار ليموزين للاداء القوى على الطرق الصعبه ؛ لانها تصنف من ضمن سيارات الدفع الرباعى الكبيره لاحتوائها على مقاعد واسعه ومحركه ادائه قوى ونظام معلومات وترفيه كما ان سياره ليموزين لاند كروزر الجديده تصنف سياره رياضيه كبيره الحجم ومتعدده الاستخدام بالتالى لديها الكثير من مميزات للراحه والسلامه خلال القياده كما توفر سياره لاند كروزر ايضا مساحه تحميل كبيره وقدره سحب كبيره ونظام ترفيه مع شاشة تعمل باللمس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113245
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