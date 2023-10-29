ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات اليوم الواحد

تأجير باص 50 راكب للتنزه في كل الأماكن السياحية في مصر أجر باص 50 راكب لزياة الأهرامات - متحف الحضارة - القرية الفرعونية - وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية كما ايضا يمكنك السفر الي اي محافظة مثل ( الاسكندرية - شرم الشيخ - الاقصر - الفيوم ) عند تـأجير اتوبيس مرسيدس تستمتع بالمشاهدة لان الباص يحتوي علي شاشة عرض كبيرة للحجز والاستعلام : 01102106655 مقر الشركة : 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة