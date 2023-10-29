ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات اليوم الواحد

(For Rent)
|تأجير باص 50 راكب للتنزه في كل الأماكن السياحية في مصر أجر باص 50 راكب لزياة الأهرامات - متحف الحضارة - القرية الفرعونية - وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية كما ايضا يمكنك السفر الي اي محافظة مثل ( الاسكندرية - شرم الشيخ - الاقصر - الفيوم ) عند تـأجير اتوبيس مرسيدس تستمتع بالمشاهدة لان الباص يحتوي علي شاشة عرض كبيرة للحجز والاستعلام : 01102106655 مقر الشركة : 12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|12 شارع الحجاز - مصر الجديدة- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247694
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
800 Pound
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800 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound