ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

تأجير باصات سياحيه للرحلات اليوميه مع ليموزين مصر باصات مرسيدس الشكل الجديد للايجار ؛تأجير باصات 7راكبر اتش وان مع شركه ليموزين مصر لتقديم خدمات توصيلات المطار بأفضل طرق لذلك ايجار ميكروباصات تويوتاهاى اس الشكل الجديد بأقوى التخفيضات على جميع الرحلات بالتالى تأجير باصات 33راكب مرسيدس-شيفروليه-يوتنج مزود بحمام للرحلات الطويله والشاقة لذلك ايجار اتوبيسات 50راكب مرسيدس فئة 500/600لرحلا الطلاب فى الجامعات والمدارس بالتالى ايجار احدث الباصات لجميع الرحلات السياحيه والجولات داخل وخارج القاهره لذلك