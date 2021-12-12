ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

(للإيجار)
|تأجير باصات سياحيه للرحلات اليوميه مع ليموزين مصر باصات مرسيدس الشكل الجديد للايجار ؛تأجير باصات 7راكبر اتش وان مع شركه ليموزين مصر لتقديم خدمات توصيلات المطار بأفضل طرق لذلك ايجار ميكروباصات تويوتاهاى اس الشكل الجديد بأقوى التخفيضات على جميع الرحلات بالتالى تأجير باصات 33راكب مرسيدس-شيفروليه-يوتنج مزود بحمام للرحلات الطويله والشاقة لذلك ايجار اتوبيسات 50راكب مرسيدس فئة 500/600لرحلا الطلاب فى الجامعات والمدارس بالتالى ايجار احدث الباصات لجميع الرحلات السياحيه والجولات داخل وخارج القاهره لذلك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114883
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