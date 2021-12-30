ايجار اتوبيس 33 راكب

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,511 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117247
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