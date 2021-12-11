ايجار اتوبيس 33راكب لرحلات وادى الريان

(للإيجار)
|ايجار اتوبيسات مرسيدس للرحلات اليومية تأجير اتوبيس 33 راكب الي الاسكندرية المنتزة المعمورة اتوبيس للايجار اسكندريه 33 راكب , اتوبيسات 33 مرسيدس بالتالي قومنا بحرق الاسعار في عالم ايجار الباصات بأحدث الموديلات والشكل الجديد موديل السنة 2021 . استئجار اسعار وعروض مميزة علي حافلات 33 راكب اسعار خاصه برحلات شرم الشيخ ورحلات الغردقة والاستمتاع بجولة رائعة بكل راحى يحتاجها عملائنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114785
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