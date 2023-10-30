ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)
|استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأجير حافلات مرسيدس بسعة 50 راكبًا في القاهرة. هذه الحافلات تتيح لك الاستمتاع برحلة مريحة وآمنة للمجموعات الكبيرة. مع مقاعد واسعة ومكيف هواء فعّال وأنظمة أمان متطورة، يمكنك الاعتماد على حافلتنا لنقلك إلى وجهتك بكل راحة. سائقينا المحترفين يتعاملون بأمان واحترافية، مما يجعل تجربتك لا تُنسى. احجز حافلتك الخاصة اليوم واستمتع برحلة مميزة معنا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247831
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
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1,200 Pound