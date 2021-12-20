(للإيجار)
|للايجار اتوبيس مرسيدس يكفىى 50 فرد للرحلات المدرسية و الجامعية . ايجار اتوبيس مرسيدس للرحلات العائلية و المناسبات داخل و خارج القاهرة . ايجار باص مرسيدس لرحلات شرم الشيخ و الغردقة و دهب و الفيوم و نوبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116039
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