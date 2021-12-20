للايجار اتوبيس مرسيدس يكفىى 50 فرد للرحلات المدرسية و الجامعية . ايجار اتوبيس مرسيدس للرحلات العائلية و المناسبات داخل و خارج القاهرة . ايجار باص مرسيدس لرحلات شرم الشيخ و الغردقة و دهب و الفيوم و نوبيع