ايجار اتوبيس للرحلات 50 راكب

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
للايجار باص مرسيدس للرحلات السياحية و الترفيهية داخل القاهرة و خارجها اجر باص مرسيدس الرحلات شرم الشيخ و الغردقه و دهب و سانت كاترين و الاسكندرية استأجر باص مرسيدس يكفي 50 فرد بأسعار خاصة للرحلات المدرسية و الجامعة ايجار اتوبيس مرسيدس الرحلات الاهرامات و دريم بارك باص مرسيدس للايجار للرحلات اليومية للعين السخنة و الفيوم باص مرسيديس للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraqt moataz
التليفون: 01101727711

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117238
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