ايجار اتوبيس للرحلات 50 راكب

(للإيجار)
|للايجار باص مرسيدس للرحلات السياحية و الترفيهية داخل القاهرة و خارجها اجر باص مرسيدس الرحلات شرم الشيخ و الغردقه و دهب و سانت كاترين و الاسكندرية استأجر باص مرسيدس يكفي 50 فرد بأسعار خاصة للرحلات المدرسية و الجامعة ايجار اتوبيس مرسيدس الرحلات الاهرامات و دريم بارك باص مرسيدس للايجار للرحلات اليومية للعين السخنة و الفيوم باص مرسيديس للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117238
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