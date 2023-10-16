ايجار اتوبيس شيفرولية 33 راكب

(For Rent)
|تأجير حافلة سياحية بسعة 33 راكبًا يعتبر خيارًا رائعًا. في هذا المقال، سنستعرض مميزات تأجير حافلة سياحية بسعة 33 راكبًا وكيف يمكن أن تزيد هذه الخدمة من راحتك وتميز رحلاتك السياحية.01003203210 سعة استيعاب كبيرة حافلات السياحة بسعة 33 راكبًا توفر سعة استيعابية كبيرة تجعلها مناسبة للمجموعات الكبيرة. سواء كنت تنظم رحلة لمدرسة أو جمعية أو شركة، فإن هذه الحافلات تتسع بسهولة لجميع الركاب دون الحاجة للقلق بشأن الازدحام
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246377
1,200 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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