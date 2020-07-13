ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس

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صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس - في القاهرة مصر

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اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية واليوميا داخل وخارج القاهرة بااسعار مخفضه الباص معقم بالكامل ومكيف ومزود بشاشات عرض شامل السائق والبنزين للاستعلام 010099552706-01121761951
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Engy
التليفون: 01099552706 - 01121761951

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 شارع عباس العقاد مدينة نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062957
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