ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس

(للإيجار)
|اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية واليوميا داخل وخارج القاهرة بااسعار مخفضه الباص معقم بالكامل ومكيف ومزود بشاشات عرض شامل السائق والبنزين للاستعلام 010099552706-01121761951
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Engy
|التليفون:
|01099552706 - 01121761951
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|العنوان:
|4 شارع عباس العقاد مدينة نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062957
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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