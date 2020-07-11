ايجار اتوبيس سياحي يومي 50 راكب مرسيدس

(للإيجار)
|ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب لرحلات السياحية داخل وخارج القاهرة وايضا لجميع التوصيلات جميع الاتوبيسات معقمة بالكامل الباص مكيف ومزود بشاشة عرض شامل السائق والبنزين للاستعلام 01099552706-01121761951 khttps://car-rental-agency-2844.business.site
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Engy
|التليفون:
|01099552706 - 01121761951
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|العنوان:
|4 شارع عباس العقاد مدينة نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062718
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