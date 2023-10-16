ايجار اتوبيس تويوتا سياحي

(For Rent)
|. يُعتبر أتوبيس كوستر خيارًا مميزًا لنقل مجموعات متوسطة الحجم،01003203210 ويتسع عادةً لعدد معين من الأفراد. في هذه المقالة، سنتناول أهمية عدد الأفراد في إيجار أتوبيس كوستر وكيف يمكن أن يلبي احتياجات النقل والرحلات بكفاءة أتوبيس كوستر هو نوع من وسائل النقل البرية التي تتسع عادةً لما بين 22 إلى 24 شخصًا. إنها توفر وسيلة مريحة واقتصادية لنقل الأفراد في الرحلات والجولات السياحية أو حتى لنقل الموظفين في الشركات والمؤسسات.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246375
1,200 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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