ايجار اتوبيسات 50راكب لرحلات اليوم الواحد

(للإيجار)
|ايجاراتوبيسات مرسيدس01100092199 ايجاراتوبيسات مرسيدس سياحية 50راكب ايجاراتوبيسات مرسيدس لنقل الجماعى ايجار اتوبيسات مرسيدس -01100092199 لذلك بارخص الاسعار فى مصر ايجار اتوبيس مرسيدس لرحلات و السفر و المناسبات العائلية ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب كما لذهاب الى الاديرة و المعالم الدينية ايجار اتوبيس مرسيدس لاستقبال مطار و تسفير العملاء ايجار اتوبيس مرسيدس لذلك للسياحة اتوبيس مرسيدس من شركة بسيونى ترافيل لايجار الاتوبيسات احدث موديل ايجار اتو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|عباس العثاد اعلى بيتزا ماستر- القاهرة ، مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116403
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